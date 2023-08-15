Mısır ile Suriye arasında dikkat çeken görüşme

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Şam yönetimiyle diyaloğu sürdürmek için kurulan “Arap Bakanlar İrtibat Komitesi’nin” toplantısına iştirak etmek üzere başkent Kahire’ye gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile yaptığı görüşmede “Suriye'nin bölgesel selameti ve birliğinin korunması, Suriye halkına yardım elinin uzatılması ve Suriye krizinin çözülmesi” gibi konuları ele aldı.

Kahire'nin ev sahipliğinde bugün gerçekleşecek Arap Bakanlar İrtibat Komitesi'nin toplantısına ilişkin hususların da değerlendirildiği belirtilen açıklamada, “Suriye krizinin başta insani, ekonomik ve siyasi düzeyde olmak üzere tüm boyutlarda çözülmesine yönelik komiteye üye ülkelerin ortak çalışması ve dayanışmasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.

Mısırlı Bakan Şukri, komitenin Suriye krizinin çözümüne yönelik hedeflerinde başarılı olması temennisinde bulundu.

MISIRLI BAKAN, SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Mısırlı Bakan Şukri, ülkesinde bulunan Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile de Sudan, Libya, Yemen, Suriye ve Filistin meselelerini görüştü.

Taraflar, Arap meselelerinin desteklenmesine yönelik mevcut koordinasyonun sürdürülmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.

Mısır'ın başkenti Kahire, Suriye yönetimi ile diyaloğu sürdürmek için kurulan “Arap Bakanlar İrtibat Komitesi'nin” ilk toplantısına ev sahipliği yapacak.

Toplantıya Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye Dışişleri Bakanlarının iştirak etmesi bekleniyor.

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