Mısır’da cumhurbaşkanlığı affıyla 27 kişi tahliye edildi

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 27 tutuklu daha serbest bırakıldı.

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Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi üyesi Muhammed Abdulaziz, Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Abdulaziz, 2023’ün ilk gününde 27 tutuklu hakkında tahliye kararı alındığını belirtti.

Serbest bırakılanların isimlerini de yayımlayan Abdulaziz, bu kişilerin 2018, 2021 ve 2022 yıllarındaki davalarda tutuklandıklarını dile getirdi ancak kendilerine yöneltilen suçlamalara ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, Düstur Partisi Başkanı Cemile İsmail, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, söz konusu tahliyelerin, “yeni yıl için iyi bir başlangıç olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan 2022’de ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu söylemiş, ardından 24 Nisan’da Af Komitesi aktif hale getirilmişti.

Sisi’nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2022’de, ikincisi 19 Temmuz’da Kahire’de yapılmıştı.

Nisan ayından bugüne kadar yargı kararı ya da Cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılanların sayısı 595’e ulaştı.

Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma, Cumhurbaşkanı ise kesin hükümlerle mahkum edilenler için cezanın tamamını veya bir kısmını affetme yetkisine sahip. (AA)

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