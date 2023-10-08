Mısır’da polis İsrailli turistleri öldürdü
Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselirken, Mısır'dan kan donduran bir haber geldi.
Mısır’ın liman kenti İskenderiye’de polisin İsrailli turistlere ateş açtığı açıklandı.
Yapılan açıklamada Mısırlı bir polis memuru, Akdeniz kıyısındaki şehirde ateş açtı. İlk belirlemelere göre iki İsrailli turist ve bir Mısırlı yaşamını yitirdi.
Mısır yerel basınına konuşan kaynaklar olayın İskenderiye’deki Pompeii’nin Sütunları’nda meydana geldiğini aktardı. Olayda bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.