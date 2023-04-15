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Mısır’dan Türkiye ile ilgili vize kararı

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

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Mısır’dan Türkiye ile ilgili vize kararı

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (AA)

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