Mısır’dan Türkiye’ye 10 yıl sonra kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Adana'da bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 2013’ten bu yana Türkiye’yi ziyaret eden ilk Mısırlı bakan olan Şukri’yi Adana Havalimanı’nda karşıladı. Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşı, Mısır'dan yardım malzemesi taşıyan “El Hürriye” gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı'nda açıklama yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı, “Mısır her zaman Türkiye’deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum” dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da “Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Şukri’nin dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla Türkiye’ye geleceğini bildirmişti.

Sabah da Şam’ı ziyaret eden Şukri, Suriye lideri Beşar Esad ile bir araya gelmişti.

ERDOĞAN-SİSİ GÖRÜŞMESİ GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Türkiye ve Mısır ilişkilerinde normalleşme adımları geçen aylarda gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kasım ayında FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak üzere gittiği Katar’da, daha önce “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” dediği Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkışmıştı. Bu tokalaşma iki ülke arasında 9 yıl sonra en üst düzey görüşme olmuştu.

Sisi depremler sonrası Erdoğan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletmişti.

Türkiye, Sisi yönetiminin 2013’te darbeyle devirdiği Mısır’daki Müslüman Kardeşler hükümetine büyük destek vermiş ve darbe sonrası ilişkiler kopmuştu. (AJANSLAR)

İlginizi Çekebilir Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye'ye geliyor

İlginizi Çekebilir Depremler sonrası diplomaside hareketli günler: Mısır'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret