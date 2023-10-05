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MİT’ten Suriye’ye operasyon

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları vuruldu.

Yayınlanma: 19:26 - 05 Ekim 2023 Güncellenme:
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MİT’ten Suriye’ye operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye’de PKK/YPG’ye ait bina ve tesisleri hedef aldı.

Ankara saldırısının Suriye’de planlandığını ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye’ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye’de konuşlu PKK/YPG askeri tesislerini ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı.

Hedef alınan tesisler arasında PKK/YPG’nin silah mühimmat depoları, saldırı-sabotaj birimleri ve örgüte ait Ar-Ge merkezlerinin yer aldığı öğrenildi. Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği de öğrenildi. (DHA)

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