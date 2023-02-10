Moldova’da hükümet istifa etti

Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita, hükümetinin istifasını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita, Ukrayna’daki savaşın yarattığı zorluklarla ve ekonomik çalkantılarla dolu 18 aylık iktidarın ardından hükümetinin istifa ettiğini duyurdu.

“Moldova halkına inanıyorum. Moldova’ya inanıyorum” diye konuşan Gavrilita, “Tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

Eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olan, 2,5 milyon nüfuslu Moldova, yüksek enflasyon ve artan Ukraynalı sığınmacı nüfusu gibi sorunlarla uğraşıyor. Moldova ayrıca Rusya’nın Ukrayna’daki enerji altyapısına yaptığı saldırılardan sonra elektrik kesintileri de yaşamış ve Rus doğalgazına olan bağımlılığından kurtulamamıştı.

Başta Rus doğalgazının fiyatı olmak üzere, artan fiyatlardan dolayı başkent Kişinev’de gösteriler yapılmıştı.

Gavrilita’nın Avrupa Birliği yanlısı Hareket ve Dayanışma Partisi, yolsuzluğu bitirme vaadiyle girdiği seçimleri kazanarak, parlamentoda çoğunluğu elde etmiş ve Ağustos 2021’de hükümeti kurmuştu. (Reuters)

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