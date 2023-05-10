Moskova’da kritik Türkiye-Suriye toplantısı

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Moskova'da başladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Rusya’da başladı.

Başkent Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.

Lavrov'un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapılacak. Toplantıda, ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınması bekleniyor.

Toplantı öncesi Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Lavrov ile yaptıkları görüşmede, Suriye, Ukrayna ve Kafkasya'daki gelişmeler ile tahıl anlaşmasını ele aldıklarını belirtti. (AA)

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