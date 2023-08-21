Moskova’ya düzenlenen saldırılar panik yarattı, uçuşlar durdu

Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik İHA saldırısında iki kişi yaralandı, yaklaşık 50 uçuşta aksama oldu.

Sozcu.com.tr

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Moskova bölgesinden sorumlu yetkili, Rus hava savunması tarafından vurulan Ukrayna’ya ait insansız hava aracının (İHA) bölgede bir evin üzerine düşmesiyle en az iki kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya’nın Moskova’nın batısında bulunan Ruzsky bölgesinde ve yine yakında bulunan Istrinsky’de Ukrayna’ya ait başka İHA’ları düşürdüğünü açıklamasının ardından başkente giriş ve çıkış yapan yaklaşık 50 uçuşta aksama oldu. Rusya’nın havacılık kurumu Rosavatsia, Moskova’da bulunan dört ana havalimanı Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo ve Zhukovsky’den geliş ve gidişlerin kısıtlandığını ve kısıtlama kapsamında 45 yolcu, iki kargo uçağının aksama yaşadığını açıkladı.

Rus yetkililer, çevresindeki bölge de hesaba katıldığında yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip olan Moskova üzerinden uçan askeri İHA’ların büyük bir felakete yol açabileceği konusunda defalarca uyarmışlardı. (Reuters)

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