Mossad Başkanı’ndan dikkat çeken açıklama: Abartmayalım

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın başkanı David Barnea, kriz zamanlarında müttefiklere olan desteğin abartılmaması gerektiğini ifade ederken “Düşmanı ve onun yeteneklerini küçümsememeliyiz” dedi.

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Mossad Başkanı David Barnea, 6-25 Ekim 1973 tarihlerinde yaşanan Yom Kippur Savaşı’nın 50. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail’in karşı karşıya olduğu tehditlerle başa çıkmak için gerçekçi bir değerlendirme yapmaları gerektiğini” kaydederek “Kriz zamanlarında müttefiklerimizi destekleme konusunda abartmamalı, düşmanı ve onun yeteneklerini küçümsememeliyiz” ifadelerini kullandı.

Barnea, “Normalleşme için de çabalamaları gerektiğini, barış isteği azalan ülkelerin savaşa sürüklenmeye mahkum olduğunu” belirterek, savaşın üzerinden geçen 50 yılın ardından Mossad’ın ilk kez savaş yıllarına ait tarihi araştırmalar içeren bir kitap yayımlamaya karar verdiğini aktardı.

YOM KİPPUR SAVAŞI

Yom Kippur Savaşı, 6-25 Ekim 1973 tarihleri arasında Mısır ve Suriye'nin İsrail’e karşı başlattığı Ortadoğu’da yaşanan en büyük savaştır.

Savaş, Mısır ve Suriye’nin Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri’ni yeniden ele geçirme girişimiyle başladı.

Savaş, ilk başta Mısır ve Suriye’nin lehine gelişti. Mısır, Süveyş Kanalı’nı geçerek Sina Yarımadası’na girdi ve İsrail birliklerini geri çekilmeye zorladı. Suriye, Golan Tepeleri’nde İsrail birliklerini geri püskürttü ve ilerleme kaydetti.

Ancak, İsrail, ABD ve diğer batılı ülkelerin askeri desteğiyle savaşın gidişatını değiştirdi. İsrail, 16 Ekim’de Sina Yarımadası’nda karşı saldırıya geçti ve Mısır’ı geri püskürttü. 22 Ekim’de ise Golan Tepeleri’nde İsrail birlikleri, Suriye’yi geri püskürterek savaşın kazananı oldu.

Yom Kippur Savaşı, Ortadoğu’da önemli bir dönüm noktası oldu. Savaş, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki çatışmanın daha da derinleşmesine yol açarken. ABD’nin Ortadoğu’daki etkisini de artırdı.

Savaş, Yahudiler için kutsal “kefaret gününde” başlaması nedeniyle “Yom Kippur” olarak adlandırılıyor. İbrani takvimine göre Yom Kippur, bu yıl 24 Eylül’e denk geliyor. (AA)