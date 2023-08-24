MSB’den ABD’ye PKK ile tatbikat tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile Kamışlı'da gerçekleştirdiği ortak tatbikata tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusunun, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenlemesine Türkiye’den tepki geldi.

Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) dün yapılan yazılı açıklamada da, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, 21 Ağustos'ta Suriye’de terör örgütü PKK/YPG'nin IŞİD'li teröristlerin ailelerini tuttuğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret ettiği aktarılmıştı. CENTCOM Komutanının, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği vurgusu yaptığı aktarılan açıklamada, Kurilla'nın ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarıyla da görüştüğü bildirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD’nin terör örgütü PKK/YPG ile Kamışlı’da gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “ABD’nin IŞİD’le mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir” denildi. (AJANSLAR)

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