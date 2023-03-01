Muhalif siteden çok konuşulacak iddia: Putin sevgilisine ‘Rusya’nın en büyük evini’ aldı

Rusya lideri Putin’in üç çocuğunun annesi olduğu söylenen “gizli sevgilisi” Alina Kabayeva için Rusya’nın en büyük evini satın aldığı ve yıllardır bir servet harcadığı öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Bir yılı aşan Ukrayna işgali nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “gizli sevgilisi” eski olimpiyat sporcusu Alina Kabayeva'ya yıllardır bir servet harcadığı iddia edildi.

İngiliz The Times gazetesinin Rusya'da yasaklı olan muhalif Project sitesine dayandırdığı habere göre Putin, en az üç çocuğunun annesi olduğu söylenen Kabayeva'ya “Rusya'nın en büyük evini” aldı. Şehir dışındaki ahşap evin, eski jimnastikçinin gizlice sahip olduğu çok sayıda konuttan biri olduğu belirtildi.

Kabayeva için özel olarak inşa edilen villada çocuklar için çok sayıda oyun alanı da olduğu kaydedildi.

“Rusya'nın Taçsız Kraliçesi” olarak tanımlanan 39 yaşındaki Kabayeva'nın 70 yaşındaki Putin'le Rus liderin hâlâ evli olduğu 2000'li yılların başından bu yana ilişki yaşadığı öne sürülüyor. Kremlin, 2014'te Putin'in 30 yıllık eşi Ludmilla'dan boşandığını doğrulamıştı.

PUTİN’İN ÇOK GİZLİ SIĞINAĞI

Project'in haberine göre Putin, hiçbir zaman açıklamadığı gizli sevgilisi için bir kısmı yasa dışı yollarla elde edilen milyonlarca sterlin para harcadı. Rus liderin sevgilisine aldığı mülkler arasında Soçi'de 2600 metrekarelik bir villa da var. Putin'e yakın isimlerden Oleg Rudnov adına kayıtlı 20 odalı villada sinema salonu, bir yüzme havuzu, helikopter pisti, spa gibi özel alanlar da bulunuyor.



Putin'in sevgilisine ait diğer mülklerse Kabayeva'nın büyükannesi Anna Zatsepilina ve diğer akrabaları üzerine kayıtlı. Resmi olarak Zatsepilina'nın üzerine kayıtlı mülklerin değeri 10 milyon sterlini (227 milyon TL) buluyor.

Project ayrıca Putin'in en sevdiği sığınağı olan Valday Gölü kıyısındaki villanın da Savunma Bakanlığını'nın yerleştirdiği hava savunma sistemiyle korunduğunu aktardı. Putin'in bu eve gizli bir tren istasyonundan kalkan zırhlı trenle gittiği belirtiliyor.

Rusya'da hapis yatan muhalif lider Aleksey Navalni de daha önce Putin'e ait olduğu söylenen konutların fotoğraflarını yayınlamıştı. Bu mülklerin devlet kaynaklarıyla elde edildiği iddia edilmişti.

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