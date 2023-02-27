Mülteci felaketi: Onlarca insanın öldüğü gemi İzmir’den yola çıkmış

İtalya'nın güney sahillerinde yaşanan trajedi uluslararası kamuoyunda üzüntü yarattı. İtalyan yetkililer mültecileri taşıyan gemi ile ilgili yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İtalya’nın Crotone şehrindeki Steccato di Cutro beldesi açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması ülkede şok etkisi yarattı.

İlk belirlemelere göre 59 mültecinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklanırken gemi ve yolcular hakkında da yeni bilgiler gelmeye başladı. Yetkililer yaşamını yitirenlerin 12’sinin çocuk olduğunu açıkladı.

Yerel yönetimden Manuela Curra, İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşarak, “Sağ kalanlara göre gemide 140-150 insan vardı. Gemi 3 ya da 4 gün önce Türkiye’nin batısındaki İzmir’den yola çıkmış” dedi.

Gemideki yolcuların Afganistan, Pakistan ve Somali’den geldiği belirtildi. 22 kişinin hastanede olduğu belirtilirken kurtulanların çoğunun Afgan olduğu da belirtildi.

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