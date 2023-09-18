Mumyalaşmış ‘uzaylı cesetleri’ kriz çıkardı

Meksika Kongresi'nden geçen hafta sergilenen ve 1000 yaşındaki uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki mumyalanmış cesetle ilgili tartışmalar sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Meksika Kongresi’nden geçen hafta sergilenen ve bilim dünyasında büyük tartışma yaratan “uzaylı cesetleri”, Güney Amerika ülkeleri arasında kriz çıkardı.

Peru'da bulunan ve 1000 yaşındaki uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki mumyalanmış ceset camlı bir kutu içerisinde, bilim insanlarının da katıldığı etkinlikte dünyaya gösterilmişti. Yapılan DNA incelemelerinde insan olmadıkları anlaşılan ufak boyutlardaki iki cesedi bulan UFO uzmanı Jaime Maussan, “Bu kalıntılar bizim evrimsel sürecimizin bir parçası değil” demişti.

Tartışmalar sürerken Peru, cesetlerin ülkeden kaçırıldığı iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Peru Kültür Bakanı Leslie Urteaga, iki cesedin nasıl ülkeden çıkarıldığının araştırılacağını söyledi.

BİLİM İNSANLARINDAN TEPKİ

Maussan ise cesetleri yasa dışı yollarla Peru’dan çıkardığı suçlamasını reddetti. 70 yaşındaki UFO uzmanı, Peru’da gizemli hiyerogliflerin de bulunduğu bölgeden getirdiği mumyaları “insanlık tarihinin en önemli keşiflerinden biri” diye nitelemişti.

Maussan daha önce de Peru'da bulunan üçer parmaklı 5 mumyayı analiz etmiş, mumyaları “uzaylı” olarak tanımlamış, ancak mumyaların bir çocuğa ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Perulu bilim insanları, daha önce de benzer iddialar ortaya atıldığını ve bunların çürütüldüğünü, yine de insanların buna inanmaya devam ettiğini vurguladı.