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Musul’daki düğün salonunda yangın: 113 ölü 500 yaralı

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 113 kişi hayatını kaybetti. Gelin ve damadın da hayatını kaybettiği faciada 500 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 03:46 - 27 Eylül 2023 Güncellenme:
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Musul’daki düğün salonunda yangın: 113 ölü 500 yaralı

Musul Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında 113 kişinin öldüğünü 500 kişinin yaralandığını söyledi.

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Yangın, düğün salonunda atılan havai fişekler nedeniyle çıktı. Düğün salonunda yaklaşık 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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Gelin ve damadın da hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi.

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Irak haber ajansı INA’nın daha önce Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği duyuruldu.

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Gelin ve damadın dans ettiği sırada yaşanan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

REUTERS

(AA)

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