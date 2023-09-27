Musul’daki düğün salonunda yangın: 113 ölü 500 yaralı

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 113 kişi hayatını kaybetti. Gelin ve damadın da hayatını kaybettiği faciada 500 kişi yaralandı.

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Musul Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında 113 kişinin öldüğünü 500 kişinin yaralandığını söyledi.

Yangın, düğün salonunda atılan havai fişekler nedeniyle çıktı. Düğün salonunda yaklaşık 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Gelin ve damadın da hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi.

Irak haber ajansı INA’nın daha önce Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği duyuruldu.

Gelin ve damadın dans ettiği sırada yaşanan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

(AA)