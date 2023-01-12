Myanmar ordusunun bombaları Hindistan’a düştü

Myanmar ordusunun isyancı kampına hava saldırılarında Hindistan topraklarına 2 bomba düştü.

Sozcu.com.tr

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Myanmar ordusunun Hindistan sınırındaki isyancı gruba yönelik hava saldırıları sırasında Hindistan topraklarına 2 bomba düştüğü bildirildi.

The Guardian’ın yerel görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Myanmar ordusu, Myanmar’ın Çin eyaletindeki isyancıların en büyük eğitim kamplarından birine hava saldırısı düzenledi. Myanmar-Hindistan sınırındaki bir köyde yaşayanların ifadelerine göre, hava saldırısı esnasında Hindistan sınırları içine 2 bomba düştü.

Hindistan tarafından olayla ilgili henüz herhangi bir doğrulama veya açıklama yapılmadı.

Tanıklardan biri, saldırıda köylerinde yaşayan kimsenin yaralanmadığını, bombalamadan sonra Myanmar tarafından bazı insanların sınırı geçerek köylerine geldiğini, halkın da yaralılara yardım ettiğini belirterek, saldırının 3 savaş uçağı ve 2 helikopterle gerçekleştirildiğini kaydetti.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılmasının ardından 1 Şubat 2021’de askeri darbeyle yönetime el koymuştu.

Ülkede silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak sürüyor. Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla on yıllardır mücadele ediyor.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800’ü aşkın kişi hayatını kaybetti.

Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi ise halen hapishanede tutuluyor. (AA)