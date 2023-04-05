NATO dışişleri bakanları Brüksel’de toplandı

NATO dışişleri bakanları Ukrayna ve Asya-Pasifik gündemleriyle toplandı.

Sozcu.com.tr

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NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya ile savaşan Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi, Asya-Pasifik’teki durum ve savunma harcamaları gibi konuları ele almak üzere bir araya geldi.

Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününe, davetli ülke olarak İsveç de katılıyor. Kuzey Atlantik Konseyinin toplantısının açılışında konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Rusya’nın daha fazla savaşa hazırlandığını, Ukrayna’ya muharebe alanında ihtiyaç duyduğu her şeyin verilmesi gerektiğini belirtti.

Stoltenberg ayrıca NATO’nun Rusya baskısına karşı diğer ortakları Moldova, Gürcistan ve Bosna Hersek’i desteklemeye devam edeceğini söyledi.

NATO dışişleri bakanları bugün ayrıca Asya-Pasifik’teki durumu görüşmek üzere Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore’nin dışişleri bakanları ile bir araya gelecek. (AA)

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