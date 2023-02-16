NATO Genel Sekreteri: İttifakımızın en ölümcül felaketi

Türkiye’yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Bu aslında bizim ittifakımızın topraklarında NATO'nun kurulmasından bu yana en ölümcül, en korkunç felakettir" nitelemesinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'yi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Deprem felaketi sonrasında Türkiye’ye ve Suriye’ye dayanışma mesajları vermek için Ankara’da bulunduğunu belirten Stoltenberg, “Bu aslında bizim ittifakımızın topraklarında NATO'nun kurulmasından bu yana en ölümcül, en korkunç felakettir. NATO adına en derin, en içten başsağlığı dileklerimi Türk halkına ve bu felakette hayatlarını kaybetmiş olan kişilerin ailelerine ve sevdiklerine iletmek istiyorum” diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye'deki ilk acil durum faaliyetlerini gerçekleştiren kişilerin cesaretlerini de alkışladığını dile getirerek “NATO bu anlamda Türkiye ile dayanışma içinde bulunduğunu göstermek için burada bulunuyor. Bu hafta Bakanlar Komitesi toplantımızda bir saygı duruşunda bulunduk. İhtiyacınız olduğu anda NATO Türkiye ile birlikte bulunmaktadır” mesajını verdi.

Depremin ertesi günü NATO Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nin bütün NATO müttefiklerine Türkiye’nin bu konudaki taleplerini ilettiğini hatırlatan Stoltenberg, bu aşamadan itibaren binlerce yardım ve acil arama kurtarma ekibinin farklı ülkelerce Türkiye’ye gönderildiğini ifade etti.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ DE GÜNDEMDE

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Finlandiya ve İsveç’in gösterdiği dayanışmanın çok önemli olduğunu da belirten Stoltenberg, iki ülkenin NATO üyeliği hakkındaki soru üzerine, kendi pozisyonunun iki ülkenin de başvurusunun onaylanma zamanının geldiği şeklinde olduğunu söyledi.

Her iki ülkenin Madrid Zirvesi’nde imzalanan Üçlü Muhtıra’dan bu yana son derece önemli adımlar attığına dikkati çeken Stoltenberg, Türkiye’nin de son derece meşru güvenlik endişeleri olduğunu bildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, İsveç ve Finlandiya’nın attığı olumlu adımları pozitif karşıladıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Fakat özellikle İsveç’in bu Mutabakat Zaptı’nın ya da buradan kaynaklanan yükümlülüklerini tamamen yerine getirdi demek gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Şu anda henüz daha istediğimiz somut adımları görmedik. Burada kanunları daha da katılaştırmak için adımlar attılar, anayasa değişikliği yaptılar. Fakat bu değişikliği niçin yaptılar? Özellikle de Ahitname’de olduğu gibi terörizmin finansmanı, insan devşirme, terör propagandalarını önlemek için yaptılar. Şimdi kanun değişti ama aynı faaliyetler, PKK/YPG'nin faaliyetleri devam ediyor. İnsan devşirme, terörizmin finansmanı ve PKK'nın paçavraları, bölücü başının posterleriyle hepsi devam ediyor.”

Çavuşoğlu, bu süreçte gösterdikleri dayanışma ve verdikleri destek için Stoltenberg’e teşekkür etti. (AA)

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