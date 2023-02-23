Abone Ol

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç ile Türkiye müzakerelerinde ilerleme kaydedildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili açıklama yaptı. Stoltenberg, Türkiye’yle yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 22:11 - 23 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç ile Türkiye müzakerelerinde ilerleme kaydedildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye ile yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Stoltenberg hedefinin, İsveç'in Finlandiya'yla birlikte Temmuz'daki NATO zirvesinden önce ittifaka katılması olduğunu belirtti.

Reuters'a açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu ve Mart ortası Brüksel'deki NATO merkezinde üç ülkenin temsilcilerinin görüşeceğini açıkladı.

Müzakereler, İsveç'teki Kuran yakma eylemleri sonrası Türkiye tarafından dondurulmuştu.

Reuters, Stoltenberg'in önceki açıklamalarına kıyasla bu sefer daha umutlu bir havada olduğunu da ekledi.

İsveç: Türkiye ile NATO görüşmeleri martta yeniden başlayacakİlginizi Çekebilirİsveç: Türkiye ile NATO görüşmeleri martta yeniden başlayacak

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam