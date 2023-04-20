NATO Genel Sekreteri’nden Ukrayna’ya sürpriz ziyaret
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat 2022’den beri ilk defa Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.
Stoltenberg, Mihaylov Meydanı’ndaki Anı Duvarı’nı ziyaret etti. Rus saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı duvarın önünde saygı duruşunda bulunan Stoltenberg için sıkı güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.
Stoltenberg’in Kiev ziyaretine ilişkin daha önce duyuru yapılmamıştı. (AJANSLAR)