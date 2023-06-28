NATO Genel Sekreterinden Wagner açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Wagner güçlerinin hepsinin Belarus'a gidip gitmeyeceğini söylemek için erken" dedi.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius Zirvesi hazırlıkları kapsamında Hollanda’nın Lahey kentinde yedi NATO müttefiki ülkenin liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Stoltenberg ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis katıldı.

Stoltenberg, düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile ilgili soruyu, “Bu kuvvetlerin tam olarak nereye gideceğini ve hepsinin Belarus’a gidip gitmeyeceğini söylemek için de çok erken olduğunu düşünüyorum” diye yanıtladı.

Stoltenberg, “Rusya’da gördüğümüz olayların sonuçları konusunda nihai bir sonuca varmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Ancak şunu söyleyebiliriz ki gelişmeleri elbette yakından takip ediyoruz. İttifakın doğusundaki hazırlık durumumuzu ve askeri varlığımızı halihazırda arttırmış durumdayız” diye konuştu.

RUTTE: NATO ZİRVESİ ÖNEMLİ BİR TOPLANTI OLACAK

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Rutte de, “Önümüzdeki ay Vilnius’ta yapılacak olan NATO Zirvesi çok önemli bir toplantı olacak. NATO bölgesine yönelik artan tehdide ve Ukrayna ile olan ilişkimize odaklanan bir toplantı” ifadelerini kullandı.

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