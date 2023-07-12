NATO liderleri zirvenin ikinci gününde toplandı

NATO liderleri, Vilnius Zirvesi'nin ikinci gününde bir araya geldi. Ukrayna lideri Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya üyeliği konusunda bir tarih verilmemesinin ardından bugün NATO liderleri ile görüşecek.

Sozcu.com.tr

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NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi.

Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katılıyor. Ayrıca NATO’nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil ediliyor.

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Avrupa ve Atlantik’te bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşı karşıya kalınan zorlukların küresel olduğunu söyledi. Stoltenberg, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde yaşananların birbirleri açısından önem taşıdığını, Ukrayna’daki savaşın küresel yansımaları olduğunu, terör ve siber tehditlerin sınır tanımadığını, otoriter rejimlerin yakınlaştığını dile getirdi.

“Kural temelli küresel düzen için birlikte durmalıyız” diyen Stoltenberg, bu yüzden bugünkü NATO Zirvesi’ne ortakların katılımının önemli olduğunu kaydetti.

ZELENSKİY’DEN GÖRÜŞME TURU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO liderlerinin üyelik için bir tarih verilmesi çağrısını yanıtsız bırakmalarının ardından bugün liderler ile görüşecek.

Zelenskiy, bugün NATO’nun Ukrayna Konseyi’nin düzenleyeceği oturuma katılacak. Konsey, Kiev ve NATO üyesi 31 ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek amacıyla kurulmuştu.

ABD ve diğer NATO ülkelerinden daha fazla silah ve mühimmat yardımı isteyen Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile de ayrıca görüşecek. Yetkililere göre ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın zirve bittikten kısa süre sonra Kiev’e gelişmiş silahlar, eğitim ve başka askeri yardımları kapsayan uzun vadeli bir destek programı açıklamaları bekleniyor.

Zelenskiy, dün Vilnius’ta yaptığı konuşmada NATO’nun üyelik için hâlâ bir tarih vermemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etmişti. (AJANSLAR)

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