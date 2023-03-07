NATO: Macaristan’ın İsveç ve Finlandiya için onayına yaklaşıyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen ay Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatarak, bu hafta görüşmenin Brüksel'de yapılacağını aktardı.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine Macaristan’ın onayıyla ilgili ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Macaristan’ın onayına yaklaşıyoruz” dedi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile NATO karargahında görüşen Stoltenberg, basın toplantısında İsveç ve Finlandiya’nın NATO katılım protokollerine Macaristan’ın onay süreci hakkındaki soruyu yanıtlarken iki ülkenin NATO üyeliğinin kendisi için öncelik olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen ay Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatan Stoltenberg, bu hafta görüşmenin Brüksel’de yapılacağını, temmuzda imzalanan üçlü muhtıranın uygulamasına yoğunlaşacaklarını aktardı. Stoltenberg, bugün de İsveç’i ziyaret edeceğini, Macaristan’dan bir heyetin kısa süre önce İsveç’e giderek bir rapor hazırladıklarını, bu raporda katılım protokollerine onay verilmesinin tavsiye edildiğini anlattı.

“Hala gitmemiz gereken bir miktar yol var ancak ilerleme kaydediyoruz” diyen Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO tarihindeki en hızlı katılım süreci içinde olduğunu ifade etti. Stoltenberg, 30 üye ülkeden Türkiye ve Macaristan’ın henüz katılımlara onay vermediğini anımsatarak “Macaristan meclisi bu ay sonuna doğru onaylama planını duyurdu. İsveç’e giden Macaristan heyeti de olumlu mesaj verdi. İlerleme kaydediyoruz ve Macaristan’ın da onayına yaklaşıyoruz” diye konuştu. (AA)

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