NATO müttefiklerinin deprem yardımı devam ediyor

NATO müttefikleri adına dün itibariyle Türkiye'ye 500 çadır ve 10 metrik ton tıbbı yardım gönderildiği belirtildi. NATO'nun daha önce göndereceğini duyurduğu 1000 barınma tesisinin (konteynır) ilk bölümünün ise bu hafta içinde Türkiye'deki depremzedelere ulaşması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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NATO tarafından dün yapılan açıklamada Pakistan’dan yola çıkan 500 çadırın Adana’nın İncirlik üssüne vardığı belirtildi.

Çadırların yanı sıra 10 metrik ton tıbbı yardımın da aynı sevkiyatla gönderildiği ve her bir çadırın 23 metrekare olduğu kaydedildi. NATO, Türkiye’ye 7 Şubat’tan bu yana toplamda 279 ton insani yardım gönderdiğinin altını çizdi.

NATO daha önce göndereceğini duyurduğu barınma tesisleri ile ilgili olarak, “Aynı zamanda NATO, birkaç bin kişiye geçici barınma sağlamak için Türkiye’ye yaklaşık 1.000 konteyner gönderiyor. Yüzlerce konteyner taşıyan ilk ticaret gemisi 19 Şubat 2023 Pazar günü İtalya’nın Taranto limanından Türkiye’ye hareket etti ve bu hafta varması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

NATO’NUN BARINMA TESİSLERİ

NATO’dan 10 Şubat’ta yapılan yazılı açıklamada, müttefiklerin 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle yerlerinden edilen insanların barınmasına yardımcı olmak için tam donanımlı yarı kalıcı barınak tesisleri (konteynır) konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Konteynır şeklindeki barınak tesislerinin, normal şartlarda NATO tarafından tatbikatlar ve operasyonlar için konuşlandırılabilir bir karargah kompleksi olarak kullanıldığı ve ısıtma, güç jeneratörleri, tıbbi tedavi alanları dahil bir dizi olanakla donatılabildiği ifade edilmişti.

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