NATO-Ukrayna Konseyi ilk kez toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Sozcu.com.tr

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NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi tarihinde ilk kez toplandı.

Konseyin ilk toplantısı, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Zirvesi’nde devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapıldı. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği toplantıda, 31 NATO ülkesinin liderinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yer aldı.

NATO liderleri tarafından alkışlarla karşılanan Zelenskiy, ülkelerin isim sıralamasına göre hazırlanan oturma düzeninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın arasında oturdu.

Toplantıya başkanlık eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açılıştaki konuşmasında, Ukrayna’nın NATO müttefikleriyle Konsey’de “eşitler” olarak yan yana bulunduğunu vurguladı. Ukrayna’ya NATO desteğini yineleyen Stoltenberg, “Cesaretinizden ilham alıyoruz. Ukrayna’nın topraklarını kurtarmasını sağlamak ve Rusya’nın gelecekteki saldırganlığını caydırmak için desteğimizi sürdürmeliyiz” ifadesini kullandı.

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Stoltenberg, NATO’nun Vilnius Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşmesinden sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında da “NATO, ihtiyaç olduğu sürece yanınızda olacaktır” dedi.

Vilnius Zirvesi’nde çok yıllık yeni bir askeri destek paketi üzerinde uzlaşıldığını, bu sayede Sovyet dönemi askeri envanterin NATO standartlarına dönüşeceğini hatırlatan Stoltenberg, “Şartlar karşılandığında ve müttefikler anlaştığında Ukrayna’ya NATO daveti gönderilecek” diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’yı savaşta yenmesinin sadece Ukrayna için değil, Batı için risk taşıdığını söyledi. “Putin kazanırsa Ukrayna için trajedi olur ama bu bizim için de tehlike. Bu bizi daha savunmasız hale getirir” diyen Stoltenberg, Ukrayna’nın kendi yolunu seçme özgürlüğünün bulunduğunu, Rusya’nın bu konuda söz hakkının olmadığını, Ukrayna’nın NATO üyeliğine sadece NATO müttefiklerinin karar verebileceğini vurguladı. (AA)

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