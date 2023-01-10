NATO ve AB iş birliği bildirisi imzaladı

Ortak bildiride, "Artan stratejik rekabet döneminde yaşıyoruz. Çin'in artan iddiası ve politikaları ele almamız gereken sınamalar ortaya koyuyor" ifadesi yer aldı.

Sozcu.com.tr

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NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasında Rusya ve Çin’e karşı işbirliğinin artırılması, Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesi, iki taraf arasındaki işbirliğinin bir sonraki seviyeye taşınması amacıyla ortak bildiri imzalandı.

Ortak bildiriyi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, NATO karargahında düzenlenen törenle imzaladı.

Daha önce 2016 ve 2018’de imzalanan bildirilerin temelinde hazırlanan yeni metinde NATO-AB işbirliğinin ortak değerler üzerine kurulu olduğu, bugün Avrupa-Atlantik bölgesinde son yılların en büyük tehdidiyle karşı karşıya olunduğu, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği belirtildi. “Rusya’nın savaşı Avrupa’da ve dünyada güvenlik ve istikrarı baltalamaktadır” denilen bildiride, Rusya’nın saldırganlığı en kuvvetli şekilde kınandı.

NATO ve AB, Rusya yönetimine askerlerini Ukrayna’dan derhal çekme çağrısında bulunarak Ukrayna’ya desteğin sarsılmaz olduğu ve süreceği vurgulandı.

ÇİN’E DE DEĞİNİLDİ

Otoriter aktörlerin NATO ve AB’nin çıkarlarına sınama oluşturduğu kaydedilen bildiride, “Artan stratejik rekabet döneminde yaşıyoruz. Çin’in artan iddiası ve politikaları ele almamız gereken sınamalar ortaya koyuyor” ifadesi yer aldı. Bildiride, Avrupa’daki kırılgan ve istikrarsız durumun stratejik rakiplere, terör örgütlerine uygun zemin hazırladığı belirtildi.

Böyle bir dönemde ABD ile bağların öneminin vurgulandığı bildiride, Avrupa-Atlantik bölgesinde toplu savunmanın temelini NATO’nun oluşturduğuna işaret edildi ve “daha güçlü bir Avrupa savunmasının” öneminin kabul edildiği, bunun NATO ile tamamlayıcı olması gerektiği ifade edildi.

İmza töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB ve NATO’nun, artan jeostratejik rekabet karşısında ortaklıklarını üst seviyeye taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Ukrayna’daki savaşın başlamasından bu yana AB ile NATO arasındaki işbirliğinin zaten geliştiğini söyledi. Rusya’ya askeri destek veren ülkelere ve Kremlin’e baskıyı artıracaklarını dile getiren von der Leyen, Belarus’a ve İran’a bu kapsamda yaptırımları genişleteceklerini bildirdi. (AA)