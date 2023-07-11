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NATO’dan dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Anlaştık

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'nın NATO'ya katılması için davet gönderme konusunda anlaştık" dedi.

Yayınlanma: 18:30 - 11 Temmuz 2023 Güncellenme:
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NATO’dan dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Anlaştık

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