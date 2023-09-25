NATO’dan Kosova açıklaması: Müdahaleye hazırız

NATO Barış Günü KFOR, Kosova'daki krizle ilgili "Gerektiğinde müdahale için birliklerimiz hazır bekletiliyor" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Kosova’da dün akşam saatlerinde bir polis memurunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırı sonrası NATO Barış Günü KFOR’dan açıklama geldi. KFOR, durumun yakından takip edildiğini belirterek, “KFOR birlikleri gerektiğinde müdahale etmek üzere bölgede hazır beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Kosov’anın kuzeyindeki İzveçan bölgesinde silahlı saldırı sonucu Kosovalı polis memuru Afrim Bunjaku hayatını kaybetti. Kosova Başbakanı Albin Kurti saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuzeydeki cinayet ve şiddet, plakasız zırhlı araçlar içindeki bu silahlı ve organize profesyonel güçler tarafından işleniyor. Tekrar ifade edeyim, bu terörist saldırıları sıradan Kosovalı Sırp vatandaşları değil, Sırp devletinin desteklediği birlikler gerçekleştiriyor” dedi.

Kosova Polisi, saldırganlardan ikisinin yakalandığını ve gözaltına alındığını, 3 saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

NATO önderliğinde kurulan çok uluslu barış günü KFOR’dan yapılan açıklamada, “KFOR durumu yakından izlemeye devam etmektedir. KFOR Komutanı, AB, Sırp Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Kosova’daki kurumlar da dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halindedir. Bir çözüm bulunması için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. NATO liderliğindeki KFOR misyonu Kosova Polisine yönelik saldırıyı şiddetle kınamakta ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine en derin taziyelerini iletmektedir” denildi. (DHA)