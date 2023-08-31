NATO’nun 30 Ağustos tebriği Atina’yı yine rahatsız etti

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), dün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye’yi kutladı. Geçen yıllarda bu duruma itiraz ederek paylaşımı sildiren Atina'nın yeni bir girişim içinde olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde ilişkilerin yolunda seyrettiği Türkiye-Yunanistan hattında tansiyonu yükselten bir olay yaşandı…

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla dün Türkiye'yi kutladı. Eski adı Twitter olan X’ten paylaşımda bulunan LANDCOM, geçen yıl da benzer bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış fakat Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silmiş ve 1 Eylül’de tekrar paylaşmıştı.

LANDCOM, bu yıl Türkçe olarak “Zafer Bayramınız kutlu olsun” ifadesine yer verdi.

Fakat Yunan medyasına konuşan diplomatik kaynaklar, Atina yönetiminin bazı adımlar attığını ortaya çıkardı. Yunanistan’ın Daimi NATO Temsilcisi’nin harekete geçtiği ve NATO Genel Sekreterliği’ne yazılı bir uyarıda bulunduğu açıklandı. Yazılı metinde NATO’nun Türkiye’nin Zafer Bayramı’nı kutlamanın kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi. Metinde, “Türkiye silahlı kuvvetlerinin, bir NATO müttefikine karşı elde ettiği zaferi kutlamak kabul edilemez” yorumu yapıldı.

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