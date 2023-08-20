NATO’nun eski liderinden korkutan savaş uyarısı: Türk gemilerine yapılan hareket gündemde

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın geçen hafta Karadeniz'de bazı gemilere müdahale etmesi krizi derinleştirdi... Türkiye'nin de yakından tanıdığı NATO'nun eski Müttefik Kuvvetler Komutanı Stavridis'ten dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın bir süredir devam ederken, Rusya’nın Karadeniz’deki Şükrü Okan isimli yük gemisini engelleyerek baskın düzenlemesi uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yarattı… Son dönemde Ankara ile Moskova arasındaki gerilim yavaş yavaş tırmanırken, NATO’nun eski üst düzey isimlerinden olan ABD’li James Stavridis dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.

Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim olan NATO’nun eski Müttefik Kuvvetler Komutanı Amiral Stavridis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz’deki gemilere müdahale etme ve engelleme hamlelerinin bölgede durumu savaşa dönüştürebileceğini iddia etti.

2009-2013 yılları arasında NATO’da üst düzey görevde olan Stavridis, “Rusya’nın uluslararası karasularda Karadeniz’de yaptıkları bir deniz savaşı riskini artırıyor. Eğer Rusya, gemilere el koymaya başlar ya da onları uzaklaştırmaya çabalarsa, bence NATO da gemiler için insani yardım koridoru desteği oluşturabilir” dedi.

“NATO HAVADAN EŞLİK EDEBİLİR”

Rusya ve Ukrayna, uluslararası tahıl ticaretinin yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. Temmuz ayında Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından ayrılmış ve Karadeniz’deki gemilerin askeri tehdit olarak görülmesi emrini vermişti. Stavridis, “Rusya’nın Karadeniz’deki donanması askeri olarak çok güçlü” yorumunu da yaptı.

Stavridis, “NATO güçleri havadan ya da denizden tahıl taşıyan gemilere eşlik edebilir” dedi.

TÜRKİYE HAKKINDAKİ İFADELERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Stavridis, bir süre önce İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili de açıklama yapmıştı. Stavridis, Türkiye’nin bu iki ülkenin üyeliğine karşı geldiğini söyleyerek bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Stavridis, “Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması bir hata olur. Umarım bu noktaya gelmeyiz. Henüz bu noktada değiliz ve Türkiye'deki seçimi beklemeliyiz. Fakat geri kalan 29 NATO üyesi ülkenin sınırının bir limiti var. Şu noktada yapılması gereken şey tansiyonu düşürmek ve Türkiye'deki seçimlerden çıkacak sonucu görmek ve daha sonra adımı düşünmektir” demişti.

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