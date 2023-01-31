NATO’nun eski üst düzey isminden Türkiye açıklaması: Sabrımızın sınırı var

ABD’li eski NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı ve emekli amiral James Stavridis, Yunan medyasına konuşarak NATO ile Türkiye arasında yaşanan gerilimi mercek altına aldı.

Sozcu.com.tr

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2009-2013 yılları arasında NATO’da üst düzey görev üstlenen ABD’li emekli amiral James Stavridis, Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuştu…

Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı Stavridis, Türkiye’nin diğer NATO ülkeleriyle birlikte Rusya’ya karşı uygulanan yaptırıma katılmamasını eleştirdi. NATO’nun işleyişi ile ilgili açıklama yapan Stavridis, “NATO, Türkiye’nin üyeliği ile İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreci arasında seçim yapmaya zorlanmayacak. Fakat geri kalan NATO üyelerinin sabrının da bir sınırı var ve bu ülkeler İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini destekliyor” dedi.

NATO içerisinde birlik ve koordinasyonun uyumlu olduğunu belirten Stavridis, “Sadece Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıkıyor. Ama genel olarak ittifakın birliği dikkat çekici” ifadesini kullandı.

“UMARIM O NOKTAYA GELMEYİZ”

Kısa bir süre önce Bloomberg’e yazan ve “Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması bir hata olur” diyen Stavridis bu konu ile ilgili olarak da, “Umarım bu noktaya gelmeyiz. Henüz bu noktada değiliz ve Türkiye’deki seçimi beklemeliyiz. Fakat geri kalan 29 NATO üyesi ülkenin sınırının bir limiti var. Şu noktada yapılması gereken şey tansiyonu düşürmek ve Türkiye’deki seçimlerden çıkacak sonucu görmek ve daha sonra adımı düşünmektir” yorumunu yaptı.

Stavridis, bu yıl İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılacağına emin olduğunu da söyledi.

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