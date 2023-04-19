Nazi kampından sosyal medyayı ayağa kaldıran fotoğraf

Polonya’daki Nazi kampı Auschwitz'de bir kadın ziyaretçinin saçlarını savurarak ve gülümseyerek poz verdiği görüntü büyük tepki çekti.

Sozcu.com.tr

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İnsanlık tarihinin en korkunç soykırımlarından birine sahne olan Polonya'daki Auschwitz Kampı'nda çekilen bir fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

2. Dünya Savaşı döneminde Nazilerin Yahudileri ve diğer mahkumları esir tuttuğu ve katlettiği Polonya'daki Auschwitz Kampı'nda çekilen bir fotoğraf büyük tepkiye yol açtı.

Bir kadın ziyaretçinin kampın girişindeki rayların üzerinde saçlarını savurarak ve gülümseyerek poz verdiğini gösteren görüntü sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Savaş döneminde 1 milyondan fazla kişinin katledildiği, filmlere konu olan korkunç suçlarla anılan Auschwitz'de kadın ziyaretçinin “havalı fotoğraf çektirme” telaşı, Twitter'da viral oldu.

Görsel, sosyal medyada kısa sürede 30 milyondan fazla defa görüntülendi. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Auschwitz Müzesi, ziyaretçileri kampta hayatını kaybedenlerin anısına saygılı olmaya çağırdı.

Fotoğrafı Twitter'da paylaşan Maria Murphy isimli kullanıcı da, o anda hissettiklerini “Bugün hayatımın en üzücü deneyimlerinden birini yaşadım. Ne yazık ki orada herkes gördüklerini o kadar acı bulmuyor” sözleriyle ifade etti.

Birçok kullanıcı da “Şok edici. Nerede olduklarını biliyorlar mı acaba”, “Birilerinin yetişkin insanlara bunu yapmamaları gerektiğini söylemek zorunda kaldığına inanamıyorum” diyerek fotoğrafa tepki gösterdi.

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