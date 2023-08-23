Nefes kesen kurtarma operasyonu Pakistan’ı ekranlara kilitledi

Pakistan'da yaklaşık 300 metre yükseklikteki kabloları kopan teleferikte mahsur kalan 8 kişi için, saatler süren ve ülkenin dakika dakika nefeslerini tutarak izlediği zorlu bir operasyon düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Battagram bölgesinde okula giderken yaklaşık 300 metre yükseklikteki teleferikte 14 saat mahsur kalan 6’sı çocuk 8 kişinin tamamı kurtarıldı.

Pakistan’da geçici hükûmetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, teleferikte 14 saat mahsur kalan 8 kişinin güvenli ve başarılı bir şekilde kurtarıldığını bildirdi.

Kurtarma ekibinin yayınladığı videoda, teleferikte mahsur kalan bir çocuğun kendilerini kurtarmaya gelen helikopterden halatın ucuna bağlı olarak sarkan görevlinin kucağına atladığı görüntüler yer aldı.

Yerel yetkili Mufti Gulamullah, teleferiğin iki kablosunun koptuğunu ve 8 yolcunun yerel saatle 08.00 civarında metrelerce yükseklikte mahsur kaldığını belirtti.

ORDU DEVREYE GİRDİ

Ordu kurtarma operasyonu için dün bölgeye askeri helikopter göndermiş ancak hava şartları nedeniyle operasyon çok zorlu şartlar altında gerçekleştirildi.

“Çok zor ve tehlikeli” olarak nitelenen kurtarma operasyonunu Pakistanlılar televizyondan nefeslerini tutarak izledi. Çocukların bazılarının korku ve sıcak nedeniyle teleferikte baygınlık geçirdiği bildirildi.

Gulamullah, bölgede yol veya köprü olmaması sebebiyle nehirden ulaşımın yerli halk tarafından teleferikle sağlandığını ifade etti.

Bölge sakini öğretmenlerden Zafar Iqbal, çocukların teleferikte saatlerce mahsur kaldığı bölgede ulaşım altyapısı eksikliğinden dolayı her gün en az 150 öğrencinin okula gitmek için teleferikle tehlikeli bir yolculuk yaptığını söyledi.

Geçici hükûmetin Başbakanı Kakar, kullanılamaz haldeki ve güvenlik standartlarını karşılamayan tüm teleferiklerin derhal kapatılması emrini verdi. (AJANSLAR)

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