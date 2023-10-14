Netanyahu: Bir sonraki aşama geliyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sınırdaki askeri birlikleri ziyaret etti ve “Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Yeni aşama geliyor” dedi.
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırındaki askeri birlikleri ziyaret etti.
İsrail Başbakanı, ziyarete dair sosyal medya platformu X'ten bir video paylaştı.
Videoda Netanyahu’nun askerlere yaptığı konuşmada “Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Yeni aşama geliyor” ifadesini kullandığı görülüyor.
Askerler Netanyahu'ya başlarını sallayarak yanıt verdi.
Netanyahu, X’teki mesajına “Gazze Şeridi’ndeki savaşçılarımızla ön saflarda. Hepimiz hazırız” notunu düştü.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.
Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı.