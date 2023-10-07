Netanyahu: Siviller Gazze’yi terk etsin

İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm askeri güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi. Netanyahu'nun açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail tankları, Gazze sınırına doğru hareket etti.

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İsrail ve Filistin arasındaki gerilim tırmanırken Netanyahu'dan kritik bir açıklama geldi.

Güvenlik kabinesiyle Tel Aviv kentinde bir araya gelmesinin ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşananların ülke tarihinde hiçbir zaman görülmediğini işaret ederek “Bu kara günün intikamını güçlü şekilde alacağız” dedi ve ekledi:

“Hamas’ın saklandığı her noktaya ulaşacağız. Gazze halkına bu yerleri terk etmeleri çağrısında bulunuyorum.”

“YAŞLILARI, ÇOCUKLARI, GENÇ KIZLARI KAÇIRAN BİR DÜŞMAN”

Netanyahu, Hamas'ın İsrailli herkesi öldürmek istediğini belirtirken “Bu anneleri, kadınları ve çocukları evlerinde yataklarında katleden bir düşman. Yaşlıları, çocukları, genç kızları kaçıran bir düşman” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın İsrail bölgelerini “işgal ettiğini” söyleyen Netanyahu, şunları söyledi:

“Bu savaşı kazanacağız ama bedeli çok ağır. Bu hepimiz için zor bir gün. İsrail ordusu derhal Hamas’ın becerisini yok etmek için tüm gücünü kullanacak. Onları yıkım noktasına getireceğiz.”

TANKLAR HAREKET ETTİ

İsrail Başbakanı'nın açıklamasının ardından çok sayıda İsrail tankı Gazze sınırına doğru hareket halinde görüntülendi.

AKSA TUFANI OPERASYONU

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıkladı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.

Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

Karşılıklı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı.

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