Netanyahu’dan çok sert açıklama: Yanıtımız Orta Doğu’yu değiştirecek

Filistinli örgütlerin İsrail'e saldırıları sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan çok sert açıklamalar geldi. Lübnan sınırında "İsrail'e karşı 2. cephe" olasılığı tartışma yaratırken ABD basınına konuşan kaynaklar, Mısır istihbaratının Hamas'ın saldırısı konusunda uyarıda bulunduğunu ancak İsrail'in bunu dikkate almadığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Gazze’deki Filistinli örgütlerin başlattığı saldırının şokunu yaşayan İsrail’de tepkilerin hedefindeki Başbakan Binyamin Netanyahu’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

İsrail, 800’den fazla kişinin öldüğü, aralarında askerlerin de olduğu çok sayıda kişinin kaçırıldığı saldırıların ardından istihbarat zafiyeti yaşanıp yaşanmadığını tartışıyor. İlk açıklamasında “Artık bir savaşın içindeyiz” diyen Başbakan Netanyahu, son olarak da İsrail’in Hamas’a vereceği yanıtın çok sert olacağını söyledi.

Gazze sınırındaki bölgelerin belediye başkanlarıyla bir araya gelen Netanyahu, “Vereceğimiz yanıt tüm Orta Doğu’yu değiştirecek” dedi.

LÜBNAN SINIRINDA ALARM



Gazze sınırında gerilim devam ederken İsrail ordusu, kuzeydeki Lübnan sınırından ülkeye girmeye çalışan silahlı grupların imha edildiğini duyurdu.

İsrail askerlerinin Lübnan’dan sızmaya çalışan en az iki militanı öldürdüğü kaydedildi. Hizbullah’a yakın El Manar televizyonu da sınırda sık sık silah ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Lübnan sınırında silahlı grupların Hamas’ın saldırılarına katılması halinde savaşta 2. cephe açılabileceği belirtiliyor.

MISIR İSTİHBARATI: İSRAİL UYARILARIMIZI DİNLEMEDİ

Bu arada Mısır istihbaratının, Hamas’ın “çok büyük bir şey” planladığı konusunda İsrail’i defalarca uyardığı ancak muhataplarının buna kulak asmadığı belirtildi.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e (AP) göre, isminin gizli kalmasını isteyen Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı saldırı için İsrail’i önceden uyardıklarını söyledi. Mısırlı yetkili, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmadan önce devam eden esir takası görüşmelerinde Tel Aviv’deki muhataplarını Gazze’deki durum hakkında uyardıklarını belirterek “Durumun patlama noktasına geldiği ve bunun çok büyük olacağı konusunda İsraillileri defalarca uyardık. Ama bunları hafife aldılar” ifadelerini kullandı.

İsrail basınında, Filistinli silahlı grupların abluka altındaki Gazze Şeridi’nden düzenlediği ortak saldırıda ordu, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının büyük zafiyet gösterdiği eleştirileri yer almıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun halka bir açıklama borçlu olduğunu kabul etmiş ancak “şimdi bunun sırası olmadığını önce savaşacaklarını sonra soruşturacaklarını” söylemişti. (AJANSLAR)

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