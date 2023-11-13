Netanyahu’dan Hizbullah’a: Ateşle oynuyorlar

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Tel Aviv ile Lübnan'ın yaşadığı gerilim de tırmanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı’nın “ateşle oynadığını” söyledi ve “Çok daha güçlü saldırılarla karşı karşıya kalacaklar” dedi.

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İsrail ordusu ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ediyor. İsrail aynı zamanda kuzeydeki komşusu Lübnan'la da çatışmalar yaşıyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah'a karşı yaptığı açıklamada “Askerlerimize ve sivillere yönelik saldırıları genişletebileceklerini düşünüyorlar. Bu ateşle oynamaktır” dedi.

“GÜCÜMÜZÜN KÜÇÜK BİR KISMINI SERGİLEDİK”

Hizbullah'a çok daha güçlü karşılık vereceklerini kaydeden İsrail Başbakanı, “Bizi denemeye kalkmasınlar. Çünkü gücümüzün sadece küçük bir kısmını sergiledik. Bize zarar verene biz de zarar vereceğiz” dedi.

“KUZEYDE VE GÜNEYDE GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

Bu açıklamayı İsrail Savunma Kuvvetleri'nin konuşlandığı bölgede askerlerle konuşmasında yapan Netanyahu, “Kuzeyde ve güneyde güvenliği sağlayacağız. Hamas ortadan kaldırılacak” dedi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

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