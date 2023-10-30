Netanyahu’dan ‘kara harekatı’ açıklaması: Bu fırsatı kaçırmayacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik kara harekatının Hamas’ın elindeki esirlerin kurtarılması için bir fırsat olduğu görüşünü dile getirdi ve "bunu kaçırmayacaklarını" söyledi.

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Haftalık kabine toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun günlerdir bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

“NET BİR HEDEF BELİRLEDİK”

Netanyahu, “Savaşın ortasındayız ve Hamas’ın askeri ve otoriter yeteneklerini yok etme yönünde net bir hedef belirledik ve bunu sistematik bir şekilde yapıyoruz” dedi.

“FARKLI BİR GAZZE VAR OLACAK”

Gazze'ye kara harekatının zaman alacağını ve “tuzaklar, zorluklar ile kayıplara” yol açacağını dile getiren Netanyahu, “Ama sonunda size tek bir şeyin sözünü veriyorum: Hamas yenilecek, yok edilecek ve farklı bir Gazze var olacak” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için de çabalarını sürdürdüklerini belirterek, “Kara harekatı onların serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor ve bunu kaçırmayacağız” diye konuştu.

HİZBULLAH’A UYARI: HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİNİZ BİR DARBE ALACAKSINIZ

Lübnan sınırındaki çatışmalara da değinen Netanyahu, Hizbullah’ın, İsrail’le savaşa girmesi durumunda “hayatının hatasını yapacağını” savunarak, “Hayal bile edemeyeceğiniz bir darbe alacaksınız” dedi.

“GÜNEYDE GÜVENLİ BÖLGELER VAR” İDDİASI

Netanyahu, ayrıca, Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye gitmeleri yönündeki İsrail'in uyarısını yineleyerek, güneyde güvenli bölgeler olduğunu öne sürdü. (AA)