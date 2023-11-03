Netanyahu’dan Nasrallah’a yanıt geldi: Bizi sınamayın
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah’a “Bizi sınamayın” diyerek yanıt verdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan’daki İran destekli milis gücü Hizbullah’ın liderinin açıklamalarına atıfta bulunarak, “Kuzeydeki düşmanlarımıza söylüyorum: Bizi sınamayın, bunun bedelini ağır ödersiniz” diye uyardı.
Netanyahu, Hamas’ın elindeki tüm rehineler serbest bırakılana kadar, Gazze’de ateşkes yapılmayacağını açıkladı.
Hizbullah lideri Nasrallah bugün yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarla ilgili “Aksa Tufanı savaşı birden fazla cepheye yayıldı” dedi.
Nasrallah, “Biz Lübnan'da 8 Ekim'de savaşa girdik. Güçlerimiz tüm cephelerde savaşıyor ve operasyonları günden güne yoğunlaştırıyorlar. Bu sayede İsrail, güçlerini Lübnan sınırında tutmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı. (REUTERS)