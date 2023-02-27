Netanyahu’dan tepki toplayan karar… Geri adım atmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa planında değişiklik olmayacağını bildirdi. Öte yandan Batı Şeria'da yüzlerce Yahudi yerleşimci, Nablus kentinde organize saldırılar düzenleyerek Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve aracı ateşe verdi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter hesabından, Ürdün’ün Akabe kentinde Filistin, İsrail, Ürdün, ABD, ve Mısır’ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Akabe toplantısı sonucunda İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşasının 4 aylığına dondurulmasına karar verdiğine yönelik İsrail basınında çıkan haberlere değinen Netanyahu, haberleri yalanladı.

Netanyahu, “Yahudiye ve Samiriye’deki (Yahudilerce Batı Şeria için kullanılan isim) inşaat ve düzenleme, herhangi bir değişiklik olmaksızın orijinal planlama ve programa göre devam edecek. Herhangi bir dondurma yoktur ve olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de daha önce yaptığı açıklamada, konuya ilişkin çıkan haberleri dolaylı olarak yalanlamıştı.

Ben-Gvir, Twitter hesabından, Akabe toplantısıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Ürdün’de olan Ürdün’de kalacak.” ifadesini kullanmıştı.

AKABE’DEKİ GÜVENLİK TOPLANTISI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Akabe'deki güvenlik toplantısının kapanış bildirisini yayımlamıştı.

Bildiriye göre, Filistin yönetimi ile İsrail hükümeti, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay arasında durdurmaya hazır olduklarını teyit etmişti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşaatını tartışmaya açmama ve 6 ay boyunca da kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.

Akabe toplantısının, İsrail ile Filistinliler arasında, barış görüşmelerinin sekteye uğradığı 2014 yılından bu yana gerçekleşen ilk aleni görüşme olduğu belirtiliyor.

Toplantının, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail’in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014’te askıya alınmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023’ün başından bu yana işgal altındaki topraklarda 63 Filistinli hayatını kaybetti.

BATI ŞERİA’DA FİLİSTİNLİLERE SALDIRI

Nablus’a bağlı Huvara beldesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından bölgede gerginlik yükseldi.

Huvara ve çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yüzlerce İsrailli yerleşimci sokaklara çıkarak Filistinlilere karşı organize saldırılar başlattı.

Yerleşimciler, bölgede molotofkokteyli saldırılar düzenleyerek Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve aracı ateşe verdi. Bölgedeki çok sayıda noktadan alev ve dumanların yükseldiği anlar AA kameralarına yansıdı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Nablus’a bağlı Zatera beldesinde İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralanan 37 yaşındaki Samih Hamdallah Mahmud Aktaş hayatını kaybetti.

Beyta beldesi sakinlerinden olan Aktaş’ın, depremden sonra Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Olaylarda, biri bıçaklı diğeri sopalı saldırıya uğrayan 2 Filistinli de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Onlarca Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği kaydedildi.

Bölgede görev yapan ambulans ve itfaiye araçlarına taşlı saldırılar düzenlendiği ve araçlarda hasar meydana geldiği aktarıldı.

NETANYAHU’DAN YERLEŞİMCİLERE ÇAĞRI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimcilere çağrı yaparak, “kanunu kendi elleriyle uygulamamalarını” istedi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada Netanyahu, iki Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü silahlı saldırıya atfen, “İsrail ordusu ve güvenlik güçleri şu anda katilin peşinde. Onu bulacağız. Onu yakalayacağız ve onunla hesaplaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Filistinli sivillere karşı Huvara'da organize saldırılara girişen yerleşimcilere seslenen Netanyahu, şunları kaydetti:

“Kan kaynadığında bile kanunu kendi elinizle uygulamamanızı rica ediyorum. İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin işlerini yapmalarına izin verilmesini rica ediyorum. Son haftalarda onlarca teröristi hedef aldıklarını, onlarca saldırıyı püskürttüklerini hatırlatırım.”

NABLUS’TA GERGİNLİK TIRMANIYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti, son günlerde İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimlerin yoğun şiddetine sahne oldu.

İsrail güçleri, 22 Şubat’ta Nablus kentine düzenlediği baskında, 11 Filistinliyi öldürmüş, 6’sı ağır 100’den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

Yahudi yerleşimciler dün de Nablus’a bağlı Burin köyünde Filistinlilerin evlerine saldırmış ve 2 otomobili ateşe vermişti.

Selfit’in batısındaki Er-Ras bölgesinde tarlasında çalışan bir Filistinli çiftçi de ailesiyle silahlı Yahudi yerleşimci bir grubun saldırısına uğramıştı.

Huvara beldesinde bugün bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da özellikle Nablus ve Nablus’a bağlı Huvara ve Burin gibi bölgelerdeki Filistinliler, çevredeki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan fanatik Yahudi yerleşimcilerin sık sık hedefi haline geliyor.

Çoğu ağır silahlı şekilde gezen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere karşı taşlı, sopalı ve biber gazlı saldırılar, ev ve araç kundaklama, zeytinlik ve tarlalara zarar verme ve yağmalama gibi şiddet eylemlerinde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Yahudi yerleşimciler 2022’de Batı Şeria’da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 849 saldırı gerçekleştirdi, bunlardan 228’inde yaralanmalar yaşanırken, 621’inde Filistinlilerin mülklerinde hasar meydana geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.​​​​​​​ (AA)

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