Netanyahu’dan Ukrayna’ya askeri yardıma yeşil ışık

İsrail Başbakanı Netanyahu, Ukrayna'ya askeri yardımı değerlendirdiklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ukrayna’ya askeri yardım yapmayı değerlendirdiklerini ve “İran’ın silah üretimine karşı harekete geçtiklerini” söyledi.

Netanyahu, Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, İsrail üretimi Demir Kubbe hava savunma sistemini Ukrayna’ya sağlaması sorulduğunda, “Bunu kesinlikle değerlendiriyorum” dedi. ABD’nin İsrail’de tuttuğu mühimmat stokundan bir kısmını Ukrayna’ya aktardığına işaret eden Netanyahu, “ABD, kendisine ait birtakım mühimmatı buradan Ukrayna’ya aktardı. Burada ayrıntı vermeyeceğim; İsrail, İran’ın Ukrayna’da da kullanılan silah üretimine karşı harekete geçiyor” diye konuştu.

Hafta sonu İran’ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının arkasında İsrail’in bulunduğu iddialarını ne doğrulayan ne de yalanlayan Netanyahu, “Ben belirli bir operasyon hakkında konuşmuyorum. Orta Doğu’da ne zaman bir patlama olsa İsrail suçlanıyor ya da işaret ediliyor. Bazen biz yapıyoruz, bazen de biz değiliz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna savaşının başladığı dönemde kendisine arabuluculuk teklif edildiğini ancak o dönemde muhalefette olduğu için bu rolü kabul etmediğini kaydeden Netanyahu, dönemin Başbakanı Naftali Bennett’in buna çabaladığını fakat başaramadığını söyledi.

Arabuluculuk yapması talebinin kimden geldiğinin sorulması üzerine Netanyahu, teklifin “gayriresmi kanallardan” kendisine ulaştırıldığını, tüm taraflar ve özellikle ABD isterse bu görevi üstlenebileceğini ifade etti. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD'den İsrail'e Filistin uyarısı

İlginizi Çekebilir Ukrayna: Rus güçleri 3 hava saldırısı ve 3 roket saldırısı düzenledi