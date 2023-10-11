Netanyahu’nun istediği oldu: Anlaştılar
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefet ile acil durum hükümeti kurulması konusunda anlaştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Benny Gantz, Gazze'ye saldırılar devam ederken “acil durum hükümeti” kurulması için anlaştı.
GANTZ VE GALLANT KABİNEDE YER ALACAK
İktidardaki Likud Partisi kaynakları, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve Savunma Bakanı Gallant’ın “daraltılmış savaş kabinesinde” yer alacağını söyledi.
Kaynaklara göre Gantz’ın partisinden eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot ile eski İsrail’in Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, kabinede gözlemci olarak görev yapacak.
MUHALEFETTEN 5 İSİM BAKANLIKLARA GETİRİLECEK
Güvenlik kabinesinin görevlerinin aynı kalacağı ve Gantz’ın partisinden 5 ismin hükümette devlet bakanlıklarına getirileceği kaydedildi.
Netanyahu, Hamas'ın saldırıları başladığı gün yaptığı açıklamada muhalefete acil durum hükümeti kurmayı önermişti. (AA)