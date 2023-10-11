Abone Ol

Netanyahu’nun istediği oldu: Anlaştılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefet ile acil durum hükümeti kurulması konusunda anlaştı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Netanyahu’nun istediği oldu: Anlaştılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Benny Gantz, Gazze'ye saldırılar devam ederken “acil durum hükümeti” kurulması için anlaştı.

GANTZ VE GALLANT KABİNEDE YER ALACAK

İktidardaki Likud Partisi kaynakları, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve Savunma Bakanı Gallant’ın “daraltılmış savaş kabinesinde” yer alacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz.

Kaynaklara göre Gantz’ın partisinden eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot ile eski İsrail’in Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, kabinede gözlemci olarak görev yapacak.

MUHALEFETTEN 5 İSİM BAKANLIKLARA GETİRİLECEK

Güvenlik kabinesinin görevlerinin aynı kalacağı ve Gantz’ın partisinden 5 ismin hükümette devlet bakanlıklarına getirileceği kaydedildi.

Netanyahu, Hamas'ın saldırıları başladığı gün yaptığı açıklamada muhalefete acil durum hükümeti kurmayı önermişti. (AA)

Türkiye'nin yakından tanıdığı isimden İsrail-Hamas savaşıyla ilgili korkutan senaryoİlginizi ÇekebilirTürkiye'nin yakından tanıdığı isimden İsrail-Hamas savaşıyla ilgili korkutan senaryo
X Reklam