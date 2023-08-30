Netanyahu’nun Türkiye planı ortaya çıktı

Son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı Ankara-Tel Aviv hattında dikkat çekici bir plan ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile İsrail arasında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı… İsrail ve Arap medyasında yer alan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye ile ilgili bir planı olduğu öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İsrail’in doğalgaz ihracatı için alternatifleri değerlendirmesi adına bakanlardan oluşan bir ekibe talimat verdiği ve seçeneklerden birinin de Türkiye olduğu açıklandı. Netanyahu’nun planları arasında Türkiye’nin karasularının altından doğalgaz boru hattı inşa edilmesini gündemine aldığı belirtildi.

Netanyahu’nun planı kapsamında doğalgaz Türkiye’ye gönderilecek ve oradan da güney Avrupa ülkelerine yönlendirilerek Rusya’nın doğalgaza bağlılığının azaltılması planlanıyor. Arap medyasına konuşan Tel Aviv’den kaynaklar Netanyahu’nun bu konuya eğilen bir ekip oluşturma kararını Enerji Bakanı Israel Katz, Ekonomi Bakanı Bezalel Smotrich ve İsrail’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile gerçekleşen görüşme sonrasında verdiğini duyurdu.

TÜRKİYE’NİN MADDİ TALEPLERİ OLABİLİR

Orta Doğu medyası, Türkiye’nin yıllardır İsrail’e bu boru hattının inşası için baskı kurduğunu fakat İsrail’in de Yunanistan ve Rum Kesimi’nin tepkisinden çekindiği için planı rafa kaldırdığını belirtti. Fakat Netanyahu’nun gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde bu konunun gündeme geleceği belirtildi.

Netanyahu 28 Temmuz’da Türkiye’ye gelmeyi planlamış fakat daha sonra sağlık sorunları nedeniyle bu ziyaret ertelenmişti. Asharq Al-Awsat’a konuşan siyasi kaynaklar, “Netanyahu, Erdoğan’ın Türkiye’den Avrupa’ya giden bir doğalgaz boru hattı istediğini biliyor. Netanyahu, Türkiye’nin bu adım için bazı maddi talepleri olmasını beklemeli” dedi.

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