İsrail’de eylemler: Netanyahu’ya evinin önünde toplandılar

Batı Kudüs’te toplanan bir grup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevden alınmasını talep etti. Tel Aviv'de toplananlar da Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sertleşerek devam ederken Batı Kudüs'te eylemciler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde toplandı.

Protestocuların ellerinde Hamas'ın esir aldığı kişilerin fotoğrafları ile birlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan pankartlar yer aldı.

Bir pankartta Netanyahu için “Cehenneme git” yazdığı görüldü.

Eylemciler, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırı dolayısıyla Netanyahu'nun istifasını istedi.

TEL AVİV'DE ATEŞKES GÖSTERİSİ

Öte yandan Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınında toplanan bir grup İsrailli, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası da yapılmasını isteyen göstericiler, İngilizce ve İbranice, “Bir an önce ateşkes”, “Hemen şimdi esir takası” ve “Savaşın kazananı olmaz” yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası yapılması yönündeki taleplerini dile getiren sloganlar da attı.

Bazı İsrailliler de ateşkes için eylem yapan gruba tepki gösterdi.

Göstericiler ile onlara tepki gösterenler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Polisin araya girmesiyle göstericiler ile karşı eylemciler arasındaki gerilim önlendi. (AA-REUTERS)