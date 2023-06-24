Netflix’ten Türk dönercilere dava

Almanya’da üç Türk, "Dönerin Efendisi“ ve "Döner Evi“ adıyla dönerci zinciri kurdu. Ancak Netflix’in ünlü dizisi La Casa de Papel'den esinlenerek Haus des Geldes (Para Evi) adını kullandıkları için kendilerine dava açıldı.

Ali GÜLEN

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Almanya’da üç Türk, Netflix'in ünlü İspanyol yapımı dizisi ‘La casa de papel’den esinlenerek Almanca ‘Haus des Geldes-Para evi’ adıyla dönerci zinciri açtı. “1 Cent’e döner” kampanyası ile açılış yapıldı, binlerce Alman kuyruğa girdi, polis eşliğinde döner satıldı. Ancak bu girişim şimdi mahkemelik oldu.

Geçen yıl başlayan “Haus des Döner“ adlı dönerci zinciri bir anda Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı ve şube sayısı 60'a yaklaştı. Ortaklardan birinin eşi ünlü dizinin hayranı olduğu için bu fikri geliştirdiler ve Türklerin yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde hızla döner dükkanları açtılar. Hatta şubeler vermeye başladılar.

Ancak Netflix'in ünlü dizisinin, hem tabelasını hem de karakterlerinin renk, tip ve çizim olarak kullanılması sorun yarattı. 200 milyar dolar değerinde olan dev dizi ve film yapımcısı ABD'li Netflix, Türk dönercilerinin kullandıkları isim ve sembollerin yasaklanması için Avrupa Birliği Marka Tescil ve Patent kurumuna (EUIPO) başvurdu. Münih'ten de ünlü bir avukatlık bürosu ile anlaşma yapıldı. Yaklaşık 60 dönerci dükkanına ulaşan Yasin Yirmibeş ve İlhan Baysan'ın isim ve patent hakları açılan dava nedeniyle tehlikede.

TÜRK ORTAKLAR: “ANLAŞABİLİRİZ”

Netflix, Türk dönercilerin kendi markalarını kullandığını, markaların karışma ihtimali olduğunu belirterek yasak isterken, Türk dönerci Yasin Yirmibeş, görüşmelerin sürdüğünü ve Netflix ile bir anlaşma yoluna gidebileceklerini duyurdu. Her iki taraf da, patent dairesine yazılı olarak geçen ay görüşlerini bildirdi.

ŞİMDİ DE “DÖNERİN EFENDİSİ“

Ancak, ortaklar arasında başka anlaşmazlık çıktı ve bu kez diğer iki ortağından ayrılan İlhan Baysan (46), Köln'de “Haus des Döners“ diye bir dönerci açtı.

İsmini ‘The Lord of the Rings’e ve yine Netflix dizisinin yazı karakterini kullanan Baysan, döner konseptini daha da geliştirdiğini öne sürerken, yakında Varşova, Viyana ve Bürkeş'te şubeler açılacağını duyurdu.

Böylece Netflix'in mücadele ettiği marka sayısı ikiye yükseldi. Tanıtımı “1 Cent'e döner“ diye yapılan yerlere ilk başta hücum eden Almanların Türk girişimcilerin dönerlerine ilgisi şimdi de yüksek. Patent kurumunun nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.