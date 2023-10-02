New York ayağa kalktı: Herkes onu arıyor
ABD'nin New York eyaletinde ailesiyle kamp yaparken kaybolan 9 yaşındaki Charlotte Sena için arama çalışmaları sürüyor. 100'den fazla kişinin katıldığı arama çalışmalarına dronlar, tazılar ve bir sürat teknesi de dahil edildi.
ABD’nin New York eyaletinde ailesiyle Moreau Lake State Park’ta kamp yapan Sena, bisiklet sürmek için başka çocuklara katıldı. Daha sonra gruptan ayrılan Sena’nın geri dönmemesi üzerine ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Sena’nın bisikletinin bulunmasının ardından ailesi, polisi arayarak durumu bildirdi.
“KAÇIRILMIŞ OLABİLİR”
Polis, kapsamlı bir arama çalışmasının ardından “bir kaçırılma olayının gerçekleşmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu” açıklamasını yaparak, Amber alarmı verdi. Amber alarmı, güvenlik güçlerinin kayıp çocukların bilgilerini bölge halkının cep telefonlarına göndererek halktan çocuğun bulunması için destek istediği biliniyor.
Arama çalışmalarında 100’den fazla kişi, dronlar, tazılar ve bir sürat teknesi kullanılıyor.
New York Valisi Kathy Hochul, Sena’nın bir an önce bulunmasını umduğunu belirterek, “Bu küçük kızın eve sağ salim dönmesini istiyoruz” dedi.
Sena’nın bulunması için bölgedeki herkesten yardım isteniyor. (AA)