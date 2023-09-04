New York Times, Filenin Sultanları’nı yazdı: Türkiye kahramanlarını buldu

Dünyanın prestijli gazetelerinden New York Times, Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’yla ilgili siyasi tartışmalara yer verdiği analizde, "Bazı aşırı muhafazakarlar İslami değerlere aykırı oldukları düşüncesiyle kadınlara saldırırken, hayranları kadının toplumda eşitlik mücadelesi verdiği bir ülkede voleybolcuları güçlü kadının sembolleri olarak görüyor" yorumunu yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Sırbistan’ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olması Türkiye’yi sevince boğarken, dünyanın önde gelen yayınlarından New York Times’ta dikkat çeken bir yazı yayınlandı.

“Zorlukların ortasında Türkiye, Kadın Voleybol Takımı'nda kahramanlarını buldu” başlıklı makalede, Kadın Voleybol Mili Takımı'nın bazı oyuncularının aşırı muhafazakarların hedefinde olduğu belirtildi.

“Birkaç krizi yaşayan bir ülkede Türkiye, Filenin Sultanları’nın başarısının keyfini sürüyor” denilen yazıda, “bazı aşırı muhafazakarların İslami değerlere aykırı oldukları düşüncesiyle kadınlara saldırdığı, hayranlarının ise kadının toplumda eşitlik mücadelesi verdiği bir ülkede voleybolcuları güçlü kadının sembolleri olarak gördüğü” kaydedildi. Takımın başarısının Türkiye’nin yüksek enflasyon, siyasi kutuplaşma ve yıkıcı depremlerin etkileriyle mücadele ettiği bir dönemde topluma nefes aldığını yazan gazete, Filenin Sultanları’nın temmuz ayındaki Milletler Ligi’ni de kazanıp voleybolda dünyanın en iyi kadın milli takımı haline geldiğini hatırlattı. EBRAR KARAKURT’A YÖNELİK NEFRET MESAJLARINA DA DEĞİNDİ Takımın İtalya’yla oynadığı yarı final maçını bir parkta kurulan dev ekranda kalabalıkla izleyen bir kadın taraftar, New York Times’a “Kadınlar sporda ya da diğer alanlarda iyi şeyler yapınca biz de güçlü olabileceğimizi görüyoruz” dedi.

Türkiye'deki laiklik tartışmasına da değinen yazıda, “Çoğunluğu Müslüman olan Türkiye, laik bir ülke olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Türkiye’de siyaset, ülkede laik kimliği korumak isteyenlerle İslam'ın kamusal hayattaki rolünü artırmak isteyenler arasında şekilleniyor. Erdoğan ikinci gruba ait, oyuncularsa açıkça ilk kampta” yorumu dikkat çekti.

Takımın yıldızı olan Küba asıllı Melissa Vargas’ın farklı saç renkleri ve modelleriyle gezdiğini ifade eden New York Times, Ebrar Karakurt’un cinsel kimliği nedeniyle nefret dolu mesajlar aldığını, hatta İslamcı bir gazete tarafından “ulusal utanç” diye nitelendiğini aktardı.

Bazı İslamcı kesimlerin Filenin Sultanları’na yönelik eleştirilerine de değinen gazete, Türkiye’nin uzun süredir sporu küresel alanda kendini ortaya koyma yolu olarak gördüğünü, bu nedenle takımın başarısının büyük ses getirdiğini belirtti.

Tartışmaların kadın voleybol takımının popülaritesine zarar veremediğini ifade eden New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dünkü maçın ardından kaptan Eda Erdem’i arayarak takımı kutladığına dikkat çekti.

Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir de, Türkiye’deki birçok kız çocuğunun artık voleybol yıldızlarını rol model olarak gördüğünü, oyunculara yönelik toplumsal kabulün ailelerin kızlarının voleybol oynamasına izin vermeye teşvik edeceğini söyledi.

İlginizi Çekebilir A Milli Kadın Voleybol Takımı: 2023 CEV Avrupa Şampiyonası zaferi ve Sırbistan'la final rövanşı