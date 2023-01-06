New York’ta tecavüz ve hırsızlık suçları yüzde 22 arttı

ABD’nin New York şehrinde (NYC) geçen yıla kıyasla, cinayet ve silahlı şiddet gibi alanlarda suçlar azalırken, hırsızlık, soygun ve tecavüz tipi suçların ise yüzde 22 arttığı belirtildi.

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New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından açıklanan istatistikler New York'un geçen seneki suç karnesini ortaya koydu.

İstatistiklere göre, 2022'de şehir genelinde 189 bin 777 kişi gözaltına alındı. Bunların 47 bin 572’sini cinayet, tecavüz, soygun, ağır saldırı, ev hırsızlığı gibi ciddi suçların zanlılarının oluşturduğu kaydedildi.

Soygun ve ev hırsızlıklarının, 2021'e kıyasla 2022'de yüzde 22 arttığına işaret edilirken, bu bağlamda geçen yılın ilk çeyreğinde soygunların yüzde 37 arttığı ve bununla ilgili gözaltına alınanların yüzde 17'sinin 18 yaş altı olduğuna dikkat çekildi.

METRODA SUÇ ORANLARI YÜZDE 30 ARTTI

New York'ta en önemli suç alanlarından biri olarak sıklıkla manşetlere yansıyan toplu ulaşım sistemi metroda da geçen yıl suç oranlarında yüzde 30 artış görüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, metroda suç oranlarının artışını, Kovid-19 salgını sonrası birden artan toplu ulaşım yoğunluğuna bağladı.

NYPD polislerinin geçen yıl metro vagonlarında 1,5 milyondan fazla güvenlik devriyesi yaptığının da altı çizildi.

CİNAYET VE SİLAH ŞİDDETİNDE AZALMA

Geçen yıl New York’ta 433 cinayet işlendiği, bunun 2021 yılına kıyasa yaklaşık yüzde 11 oranında düşüşe tekabül ettiği bildirilirken, cinayet vakalarının 2019'dan bu yana en düşük seviyede bulunduğu belirtildi.

2022'de ayrıca 1294 silahlı saldırı gerçekleştiği, bu alanda da 1549 silahlı saldırının kayıtlara girdiği 2021'e kıyasla yüzde 17 azalma olduğu ifade edildi.

İstatistiklere göre geçen yıl 4 bin 627 silahla ilgili gözaltı yapıldığına, bunun da son 27 yılın en yüksek rakamı olduğuna dikkat çekildi.

Gazetecilere NYPD istatistiklerini değerlendiren New York Belediye Başkanı Eric Adams, cinayet ve silah şiddeti gibi ana suçlarda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, “Yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. New Yorklular istatistiklere ve gördüklerine göre kendilerini güvende hissetmeli. Güvenliğin hissedilmesini sağlamak da benim sorumluluğum.” ifadelerini kullandı. (AA)