Nijer darbesi: Batı, Afrika’daki müttefikini kaybetmek üzere

Nijer'de 26 Temmuz'da askerlerin yönetime el koymasının ardından Batılı ülkeler, darbenin seyrini tersine çevirmek için var gücüyle uğraşıyor. Yönetime el koyan cunta, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou'nun, Fransa'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalamasına izin veren bir belge imzaladığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’un geçen hafta darbeyle devrilmesi, sadece eski sömürgeci Fransa’yı değil Batılı ülkeleri de endişeye sürüklerken, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği tüm bölgeyi etkisi altına alan darbe hükümetlerine karşı harekete geçti.

Kendilerine Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) ismini veren cuntanın darbe bildirisi okumasıyla, Washington yönetiminin Nijer ile işbirliklerini askıya alması tehdidi arasında geçen 15 dakika Nijer’in Batı için önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da aynı gün Nijerli mevkidaşı Hassoumi Massoudou ile görüşmesinin akabinde yayımladığı bildiriyle darbeyi sert biçimde kınadı.

Darbeyi ilk kınayan ülkeler arasında yer alan Fransa da Nijer’e yönelik tüm mali yardımları askıya aldı.

Batı Afrika’da 2020’den bu yana yapılan 5 darbe karşısında kınama açıklamaları ve bazı hafif yaptırımlardan daha fazlasını yapmayan Batılı ülkeler, Nijer’deki olayların ardından Sahel bölgesindeki en önemli müttefikini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

BİNLERCE FRANSIZ ASKERİ, ABD ÜSSÜ…

Daha önce Mali’deki Barkhane Operasyonu’nda transit bir üs görevi üstlenen Nijer, bugün Mali ve Burkina Faso’daki darbelerin akabinde Fransa’nın bölgede asker konuşlandırabildiği Çad’ın yanı sıra tek ülke haline geldi.

Cumhurbaşkanı Bazum’un uluslararası toplumla işbirliği yapması ve Rusya’ya mesafeli tavrı, onu Fransa’nın bölgedeki en önemli müttefiki haline getirdi. Zira Fransa Mali’de sonlandırdığı Barkhane Operasyonu unsurlarının bir kısmını Nijer’in başkenti Niamey’de yeniden konuşlandırdı.

Niamey’deki Avrupa ve ABD ile ortak kullanılan 101 Niamey askeri üssü, 5 adet MQ-9 Reaper insansız hava aracı ve 3 Mirage savaş uçağına ev sahipliği yapıyor. Nijer’de toplam asker sayısı 1500’i bulan Fransa, özellikle de Mali sınırı yakınlarındaki Ouallam ve Ayorou’da Nijer Silahlı Kuvvetleriyle ortak operasyonlar düzenliyor.

ABD’nin de Nijer’de milyon dolarlık yatırım yaptığı ve bölgeden istihbarat toplamasına olanak veren bir insansız hava aracı (İHA) üssü ve yaklaşık 1000 askeri bulunuyor.

‘FRANSIZLARA SARAYI BOMBALAMA İZNİ VERDİLER’

Bu arada cunta, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou’nun, Fransa’nın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bombalamasına izin veren bir belge imzaladığını iddia etti.

Devlet televizyonundan okunan bildiride, “Fransa, Bazum’u kurtarmak için bazı Nijerli yetkililerle görüştü. Geçici Hükümet Başkanı Massaoudou, Fransa’nın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na hava saldırısı düzenlemesine olanak veren bir belgeye imza attı” ifadesi kullanıldı.

DARBECİLERE 48 SAAT SÜRE

ECOWAS, dün düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer’deki cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’u serbest bırakması ve Bazum’un görevine tekrar başlaması için 1 hafta süre vermişti. ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

ECOWAS’ın askeri gücünün böyle bir müdahale için yetersiz kalacağı, bu nedenle Fransa ve ABD’den de destek alınacağı öne sürülüyor.

DEVRİK LİDER İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz’daki askeri darbeden bu yana ilk kez görüntü verdi.

Nijer’de arabuluculuk faaliyetlerine başlayan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, çeşitli görüşmelerde bulundu. Önce darbenin arkasındaki isimlerden eski Genelkurmay Başkanı Salifou Mody ile görüşen Itno, ardından Bazum ve eski Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir araya geldi.

Şahsi konutunda ev hapsinde tutulan Bazum’un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor. Ev hapsinde tutulan bakanlar da hem sosyal medya hem de uluslararası basın aracılığıyla açıklamalarda bulunabiliyor. (AJANSLAR)

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