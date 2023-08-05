Nijer darbesinde çarpıcı iddia: Wagner’den yardım istediler
Nijer'de darbecilerin, olası askeri müdahaleye karşı Wagner'den yardım istediği iddia edildi.
Nijer’de yönetimi devralan cuntanın, askeri müdahaleye karşı Rus güvenlik şirketi Wagner’den yardım istediği öne sürüldü.
Soufan Center bölge uzmanlarından Wassim Nasr, Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, Nijer’de hükümeti devirerek iktidarı devralan “Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)” Başkan Yardımcısı General Salifou Mody’nin, Mali’de Wagner temsilcileriyle görüştüğünü belirtti. Nasr, Wagner temsilcileriyle yapılan görüşmede Mody’nin, Nijer’e olası askeri müdahaleye karşı Wagner’den destek istediğini kaydetti.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer’deki askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre yarın doluyor. Mali ve Fransız basını, Nijerli cunta yönetimi temsilcilerinin, Wanger temsilcileriyle Mali’de buluştuğunu açıklamıştı. (AA)